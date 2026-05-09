JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua kiri) , Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra (kedua kanan), Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko (kanan), dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago (kiri) memberikan keterangan pers terkait penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional judi online lintas negara di sebuah kantor kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari jumlah tersebut, 228 orang berasal dari Vietnam, 57 orang dari Tiongkok, 13 orang dari Myanmar, 11 orang dari Laos, lima orang dari Thailand, dan tiga orang dari Kamboja.

Penyidik juga menemukan sedikitnya 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online dengan kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran yang telah beroperasi selama dua bulan.