Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua kiri) , Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra (kedua kanan), Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko (kanan), dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago (kiri) memberikan keterangan pers terkait penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Dalam penggerebekan itu Bareskrim Polri mengamankan 321 WNA dari Vietnam, China, Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja serta menyita barang bukti di antaranya 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian yang telah beroperasi selama dua bulan.
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Personel Brimob Polri berjaga saat penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Personel Brimob Polri berjaga saat penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua kiri) , Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra (kedua kanan), Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko (kanan), dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago (kiri) memberikan keterangan pers terkait penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra (kanan) bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) memberikan keterangan pers terkait penggerebekan kantor judi online (judol) di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Bareskrim Polri Bongkar Operasional Judi Online Lintas Negara di Jakarta Barat

Sabtu 09 Mei 2026 19:31 WIB
A
A
A

JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua kiri) , Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra (kedua kanan), Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko (kanan), dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago (kiri) memberikan keterangan pers terkait penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026). 

 
Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional judi online lintas negara di sebuah kantor kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari jumlah tersebut, 228 orang berasal dari Vietnam, 57 orang dari Tiongkok, 13 orang dari Myanmar, 11 orang dari Laos, lima orang dari Thailand, dan tiga orang dari Kamboja.
 
Penyidik juga menemukan sedikitnya 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online dengan kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran  yang telah beroperasi selama dua bulan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Bareskrim Polri Bongkar Operasional Judi Online Lintas Negara di Jakarta Barat
Wajah Ridwan Kamil usai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri
Bawa Ijazah Asli Jokowi, Ajudan Jokowi dan Tim Kuasa Hukumnya Datangi Bareskrim Polri
Bareskrim Polri Bongkar Kecurangan Minyakita, Ratusan Barang Bukti Diamankan
Kades Kohod Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Terkait Kasus Pagar Laut di Tangerang
Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Penyebar Deepfake AI
Bareskrim Polri Rilis Kasus TPPO Periode Oktober-November 2024
Bareskrim Polri Berhasil Mengungkap Clandestine Lab Narkotika di Bali