Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Rasuna Said Disiapkan Jadi Lokasi CFD Baru Jakarta

Sabtu 09 Mei 2026 19:21 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah ini disiapkan sebagai upaya memperluas ruang publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas warga yang selama ini terpusat di kawasan Sudirman-Thamrin dan Bundaran HI.
 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kawasan Rasuna Said memiliki potensi menjadi alternatif ruang terbuka bagi masyarakat untuk berolahraga, beraktivitas, hingga menikmati akhir pekan dengan lebih nyaman.
 
Selain menambah titik CFD, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian durasi pelaksanaan agar warga memiliki waktu lebih panjang untuk beraktivitas sehat di ruang publik.
 
Melalui perluasan kawasan HBKB ini, Pemprov DKI Jakarta berharap budaya hidup sehat semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Rasuna Said Disiapkan Jadi Lokasi CFD Baru Jakarta
Revitalisasi Jalan dan Trotoar Rasuna Said Ditargetkan Selesai Lima Bulan
Pramono Anung Didampingi Sutiyoso Saksikan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said
Dinas Perhubungan Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas di Rasuna Said Selama Pembongkaran Tiang Monorel
90 Tiang Monorel di Rasuna Said Jadi Sorotan, Pemprov DKI Siapkan Penertiban
Kebocoran Pipa Gas Milik PGN di Jalan Rasuna Said Jakarta
Dikit Lagi Selesai, Ini Penampakkan Stasiun LRT Rasuna Said
Hampir Rampung, Begini Penampakan Stasiun LRT Rasuna Said yang Akan Terintegrasi dengan Transjakarta