JAKARTA - Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah ini disiapkan sebagai upaya memperluas ruang publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas warga yang selama ini terpusat di kawasan Sudirman-Thamrin dan Bundaran HI.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kawasan Rasuna Said memiliki potensi menjadi alternatif ruang terbuka bagi masyarakat untuk berolahraga, beraktivitas, hingga menikmati akhir pekan dengan lebih nyaman.

Selain menambah titik CFD, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian durasi pelaksanaan agar warga memiliki waktu lebih panjang untuk beraktivitas sehat di ruang publik.

Melalui perluasan kawasan HBKB ini, Pemprov DKI Jakarta berharap budaya hidup sehat semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik.