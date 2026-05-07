Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Armand Hartono menjadi pembicara dalam program BCA Berbagi Ilmu (BBI) di Telkom University, Rabu (6/5/2026). Mengusung tema Survival Leadership, Armand menekankan pentingnya kemampuan adaptif bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan yang serba dinamis.

Dalam kegiatan itu, Wakil Presiden Direktur BCA, Armand Hartono, berbagi pengalaman dan pandangan mengenai pentingnya kemampuan adaptif bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan global yang semakin dinamis. Lebih dari 500 mahasiswa dari berbagai fakultas mengikuti kegiatan tersebut.

Armand mengatakan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali karakter kuat dan kemampuan beradaptasi agar siap menjadi pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program BBI merupakan bentuk kontribusi nyata BCA dalam menciptakan generasi muda yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.

Selain memberikan kuliah umum, BCA juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi guna mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dan kesiapan memasuki dunia kerja maupun dunia usaha.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menegaskan BCA berkomitmen mendukung pengembangan SDM Indonesia melalui kolaborasi berkelanjutan dengan institusi pendidikan. Program BBI juga menjadi bagian dari komitmen Bakti BCA dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).