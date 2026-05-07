Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA), kembali menggelar Petrofin Journalist Academy sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan digital.

Kegiatan yang berlangsung di Puri Bagus Candidasa, Karangasem, Bali, Kamis (7/5/2026), diikuti ratusan pelajar tingkat SMA dari SMKN 1 Manggis, SMAN 1 Manggis, dan SMA Dharmakerti. Program ini bertujuan membekali generasi muda dengan literasi digital, etika bermedia sosial, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab.

Melalui kolaborasi dengan praktisi media dan kreator konten, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi informasi, etika bermedia sosial, hingga kemampuan menyampaikan gagasan secara bijak di ruang digital.

Redaktur Pelaksana Bali Post I Nyoman Winata menyampaikan materi mengenai prinsip dasar jurnalistik dan pentingnya akurasi informasi. Sementara kreator konten Gede Tano Arthawijaya atau “Bagusde” membagikan wawasan terkait optimalisasi media sosial serta pemanfaatan AI secara bijak di kalangan generasi muda.

Manager Corporate Communication & Relations Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo mengatakan, program ini dirancang untuk membekali pelajar dengan fondasi literasi digital berbasis kaidah jurnalistik yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi AI.

“Melalui Petrofin Journalist Academy, kami ingin mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu mengolah, memverifikasi, dan menyampaikan informasi secara tepat,” ujar Putiarsa.

Selain literasi digital, peserta juga mendapatkan edukasi keselamatan (Safety Awareness) terkait safety riding dan blind spot kendaraan tangki yang disampaikan oleh HSE Officer Integrated Terminal Manggis PT Elnusa Petrofin, I Ketut Warna Gapar.

Program yang telah berjalan sejak 2021 ini sebelumnya digelar di sejumlah kota seperti Makassar, Medan, dan Padang. Kehadiran di Bali menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas manfaat edukasi ke berbagai daerah di Indonesia sekaligus mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4 tentang pendidikan berkualitas.