JAKARTA - Pekerja melakukan bongkar muat barang di PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), Jakarta, Rabu (29/4/2026). Kinerja operasional PTP Nonpetikemas pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan total throughput mencapai 12,84 juta ton, mencakup general cargo, curah kering, curah cair, dan bag cargo.

Cabang Tanjung Priok menjadi kontributor utama dengan throughput 4,03 juta ton atau naik 6 persen secara tahunan (year-on-year), ditopang peningkatan komoditas curah kering. Selain itu, cabang ini menyumbang 58,82 persen terhadap pendapatan dan 32,4 persen dari total throughput perusahaan.

Peningkatan kinerja juga didukung perbaikan produktivitas bongkar muat, optimalisasi layanan multipurpose, serta pemanfaatan sistem digital dan fasilitas operasional, seiring peran Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul utama distribusi logistik nasional.