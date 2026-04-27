JAKARTA - Warga mengenakan payung saat cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (27/04/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan gelombang cuaca panas tengah melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh posisi gerak semu Matahari yang berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga intensitas penyinaran meningkat dan suhu udara melonjak hingga mencapai 36 derajat Celsius.

Kondisi panas ini diprakirakan masih akan berlangsung hingga Mei 2026, seiring posisi Matahari yang belum bergeser jauh dari wilayah ekuator.