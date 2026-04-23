Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Dalam sidang tersebut Ammar Zoni dinyatakan bersalah dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba dan dijatuhkan hukuman pidana selama 7 tahun serta membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Dalam sidang tersebut Ammar Zoni dinyatakan bersalah dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba dan dijatuhkan hukuman pidana selama 7 tahun serta membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara dalam Kasus Narkoba

Kamis 23 April 2026 22:11 WIB
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). 

 
Dalam sidang tersebut Ammar Zoni dinyatakan bersalah dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba dan dijatuhkan hukuman pidana selama 7 tahun serta membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
