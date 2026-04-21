JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan pendapat akhir pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) pada Rapat Paripurna Ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026). DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang setelah dilakukan pembahasan sejak dua dekade lalu.