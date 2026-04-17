JAKARTA - Pengunjung melihat mesin pemintal benang dalam pameran Indo Intertex Inatex 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional nerupakan sektor yang tengah bangkit (sunrise). Secara kinerja, sektor TPT mencatat pertumbuhan sebesar 3,55 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan nilai ekspor mencapai USD 12,08 miliar. Selain itu, sektor ini juga membukukan surplus perdagangan sekitar USD 3,45 miliar. .