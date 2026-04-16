JAKARTA - Sejumlah massa melakukan aksi mimbar rakyat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Aksi yang dipimpin Roy Suryo tersebut untuk memperingati 1 tahun membongkar ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan menuntuk agar Joko Widodo ditangkap dan diadili.