Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Tekan Polusi Transportasi, Uji Emisi Gratis Rutin Digelar di Jakarta

Kamis 09 April 2026 19:24 WIB
JAKARTA - Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).Kegiatan ini menyasar kendaraan roda dua dan roda empat sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara di ibu kota. Uji emisi dilakukan secara berkala dan tanpa biaya, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk merawat kendaraan secara rutin

 
Melalui pengujian ini, petugas dapat memastikan apakah emisi gas buang kendaraan masih berada dalam ambang batas yang ditetapkan. Hasilnya diharapkan membantu mengurangi kontribusi polusi udara dari sektor transportasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan juga mengimbau pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi agar segera melakukan perawatan dan servis berkala, sehingga kendaraan tetap layak jalan dan ramah lingkungan.
