Polisi menunjukkan barang bukti penyalahgunaan LPG subsidi usai konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Polisi menunjukkan barang bukti penyalahgunaan LPG subsidi usai konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Bareskrim Polri mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang 2025 hingga April 2026 di seluruh Indonesia. Total 672 tersangka ditetapkan dari ratusan lokasi kejadian, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara.
Polisi menunjukkan barang bukti penyalahgunaan LPG subsidi usai konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Polisi menunjukkan barang bukti penyalahgunaan LPG subsidi usai konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Bareskrim Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

Selasa 07 April 2026 21:27 WIB
JAKARTA - Polisi menunjukkan barang bukti penyalahgunaan LPG subsidi usai konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

 
Bareskrim Polri mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang 2025 hingga April 2026 di seluruh Indonesia. Total 672 tersangka ditetapkan dari ratusan lokasi kejadian, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara.
 
Barang bukti yang diamankan meliputi lebih dari 1,1 juta liter solar, ratusan ribu liter Pertalite, puluhan ribu tabung LPG, dan ratusan kendaraan operasional.
 
Modus yang digunakan pelaku antara lain membeli BBM subsidi secara berulang di SPBU untuk ditimbun dan dijual kembali ke industri dengan harga lebih tinggi, menggunakan kendaraan yang dimodifikasi, hingga memanfaatkan pelat nomor palsu untuk mengakali sistem. Untuk LPG, pelaku memindahkan isi tabung subsidi ke tabung non-subsidi lalu menjualnya dengan harga lebih mahal, termasuk melalui kerja sama dengan oknum petugas.
 
Polisi juga membuka kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang guna menelusuri aliran keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
