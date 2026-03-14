JAKARTA - Komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam memperkuat efisiensi industri dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) mendapat pengakuan dalam ajang Anugerah BUMN 2026. Upaya transformasi bisnis tersebut dinilai mendukung daya saing industri pupuk sekaligus memperkuat program swasembada pangan nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, meraih penghargaan The Best CEO Visionary Leadership pada kategori BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Tbk. Secara korporasi, Pupuk Indonesia juga meraih tiga penghargaan lain, yaitu Terbaik 1 Strategi Pertumbuhan Terbaik, Terbaik 1 Kolaborasi Strategi Terbaik, dan Terbaik 2 Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik.

Rahmad menyampaikan bahwa transformasi bisnis dilakukan melalui revitalisasi pabrik, penguatan tata kelola, serta peningkatan efisiensi produksi guna menjaga kinerja perusahaan sekaligus mendukung keberlanjutan swasembada pangan. Dalam lima tahun ke depan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan pembangunan dan revitalisasi tujuh pabrik, penguatan pasokan bahan baku, serta peningkatan jaringan distribusi nasional.

Perusahaan juga mendorong ekspansi bisnis melalui diversifikasi produk, seperti pengembangan metanol dan turunannya, clean ammonia, serta bisnis industrial support. Langkah tersebut turut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan pupuk subsidi nasional yang lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan Pupuk Indonesia menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan mandat pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani turut mengantarkan perusahaan meraih penghargaan di berbagai kategori.

Dalam ajang yang telah berlangsung selama 15 tahun ini, sejumlah anak usaha Pupuk Indonesia juga meraih penghargaan, di antaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kalimantan Timur.

Rahmad menegaskan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pupuk Indonesia untuk terus meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta berkontribusi dalam mendukung swasembada pangan dan pembangunan ekonomi nasional.