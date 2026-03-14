Aktivitas pekerja mengisi tabung gas LPG 3 kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Raya Ambarawa-Magelang, Karang Kerah, Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026). PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan ketersediaan LPG bagi masyarakat selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 dengan meningkatkan stok serta menyiapkan agen siaga di wilayah Semarang Raya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, menjelaskan, kebutuhan LPG diperkirakan mengalami peningkatan selama Ramadan hingga Lebaran 2026. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina menambah stok LPG sekitar 15–20 persen di sejumlah terminal distribusi.

Di wilayah Kabupaten Semarang, konsumsi LPG diproyeksikan naik sekitar 10,44 persen dari rata-rata harian 52.510 tabung menjadi sekitar 57.992 tabung per hari selama periode Lebaran.

Sementara di Kota Semarang, kebutuhan LPG diperkirakan meningkat 10,43 persen, dari rata-rata 89.518 tabung per hari menjadi sekitar 98.855 tabung per hari.

Adapun di Kota Salatiga, konsumsi LPG diprediksi naik 10,27 persen dari 11.357 tabung per hari menjadi sekitar 12.523 tabung per hari. Jika digabungkan, total kebutuhan LPG di tiga wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 169.370 tabung per hari selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Pertamina menyiapkan pasokan dari sejumlah titik supply point, antara lain Terminal LPG Opsico, Terminal Temporary Hema Rembang, serta Terminal Temporary Pelindo.

Selain itu, Pertamina juga menyiapkan agen LPG siaga yang tetap beroperasi selama masa libur Lebaran, yakni 32 agen di Kabupaten Semarang, 70 agen di Kota Semarang, dan 10 agen di Kota Salatiga. Layanan Pertamina Delivery Service (PDS) dari agen LPG juga disiapkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh LPG tanpa harus datang langsung ke pangkalan atau agen.

Sebanyak 13 unit PDS disiapkan di Kota Semarang, 19 unit di Kabupaten Semarang, serta 4 unit di Kota Salatiga.

