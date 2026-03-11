JAKARTA - Mitra driver Gojek melakukan bersih-bersih di sebuah masjid sebagai wujud kebersamaan di bulan Ramadan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Sebanyak 1.147 mitra driver Gojek melakukan aksi pembersihan di 147 masjid secara serentak dalam satu hari di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi oleh para mitra driver tersebut menjadi wujud semangat kebersamaan dan berbagi di bulan Ramadan. Aksi sosial yang digelar di 14 kota, termasuk wilayah Jabodetabek, itu kemudian tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai aksi “Bersih-Bersih Masjid oleh Pengemudi Ojek Daring Terbanyak”.

Selain membersihkan masjid, para mitra driver juga membagikan takjil kepada masyarakat serta mengikuti kegiatan buka puasa bersama. Gojek menyatakan komitmennya untuk terus mendukung berbagai inisiatif positif yang lahir dari komunitas mitra sebagai bagian dari kontribusi sosial kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan selama bulan Ramadan.