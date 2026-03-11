Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Kegiatan yang diinisiasi oleh para mitra driver tersebut menjadi wujud semangat kebersamaan dan berbagi di bulan Ramadan. Aksi sosial yang digelar di 14 kota, termasuk wilayah Jabodetabek, itu kemudian tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai aksi Bersih-Bersih Masjid oleh Pengemudi Ojek Daring Terbanyak.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Sebanyak 1.147 mitra driver Gojek melakukan aksi pembersihan di 147 masjid secara serentak dalam satu hari di berbagai wilayah Indonesia.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Head of Driver Operations Gojek Bambang Adi Wirawan menerima penghargaan rekor MURI dari Senior Manager MURI Andre Purwandono dalam kegiatan aksi bersih-bersih masjid di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Mitra driver Gojek melakukan bersih-bersih di sebuah masjid sebagai wujud kebersamaan di bulan Ramadan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Mitra driver Gojek melakukan bersih-bersih di sebuah masjid sebagai wujud kebersamaan di bulan Ramadan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

1.147 Mitra Driver Gojek Bersihkan 147 Masjid, Cetak Rekor MURI

Rabu 11 Maret 2026 22:52 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mitra driver Gojek melakukan bersih-bersih di sebuah masjid sebagai wujud kebersamaan di bulan Ramadan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

 
Sebanyak 1.147 mitra driver Gojek melakukan aksi pembersihan di 147 masjid secara serentak dalam satu hari di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi oleh para mitra driver tersebut menjadi wujud semangat kebersamaan dan berbagi di bulan Ramadan. Aksi sosial yang digelar di 14 kota, termasuk wilayah Jabodetabek, itu kemudian tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai aksi “Bersih-Bersih Masjid oleh Pengemudi Ojek Daring Terbanyak”.
 
Selain membersihkan masjid, para mitra driver juga membagikan takjil kepada masyarakat serta mengikuti kegiatan buka puasa bersama. Gojek menyatakan komitmennya untuk terus mendukung berbagai inisiatif positif yang lahir dari komunitas mitra sebagai bagian dari kontribusi sosial kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan selama bulan Ramadan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bersih Masjid Ojek Online
