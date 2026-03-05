JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Usaha rumahan kue kering yang berdiri sejak tahun 1996 itu mampu mendapatkan omzet Rp10 juta per hari pada bulan Ramadhan hingga jelang lebaran dibanding bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp8 juta per dua minggu.