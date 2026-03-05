Advertisement
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Produksi Kue Kering Meningkat Jelang Lebaran

Kamis 05 Maret 2026 22:16 WIB
JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Kwitang, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Usaha rumahan kue kering yang berdiri sejak tahun 1996 itu mampu mendapatkan omzet Rp10 juta per hari pada bulan Ramadhan hingga jelang lebaran dibanding bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp8 juta per dua minggu. 

