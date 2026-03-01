Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mewajibkan seluruh pemilik lapangan padel berizin yang berada di tengah permukiman warga untuk memasang peredam suara serta membatasi jam operasional maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Warga berolahraga padel di salah satu Lapangan Padel di kawasan Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mewajibkan seluruh pemilik lapangan padel berizin yang berada di tengah permukiman warga untuk memasang peredam suara serta membatasi jam operasional maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Warga berolahraga padel di salah satu Lapangan Padel di kawasan Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Warga berolahraga padel di salah satu Lapangan Padel di kawasan Jakarta, Minggu (1/3/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

DKI Perketat Izin dan Operasional Lapangan Padel di Kawasan Permukiman

Minggu 01 Maret 2026 22:13 WIB
A
A
A

JAKARTA - Warga berolahraga padel di salah satu Lapangan Padel di kawasan Jakarta, Minggu (1/3/2026).

 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mewajibkan seluruh pemilik lapangan padel berizin yang berada di tengah permukiman warga untuk memasang peredam suara serta membatasi jam operasional maksimal hingga pukul 20.00 WIB. Kebijakan ini ditegaskan sebagai upaya menjaga kenyamanan lingkungan dan mencegah gangguan kebisingan, seiring meningkatnya pembangunan fasilitas olahraga di kawasan hunian padat.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
DKI Perketat Izin dan Operasional Lapangan Padel di Kawasan Permukiman
Duel Kakak Beradik di Lapangan Padel, Juicy Padel Tantang Venom Fighter