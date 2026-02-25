Advertisement
Direktur BCA Santoso mengumumkan penerima program Gebyar Hadiah BCA periode 1 Oktober 2025?31 Januari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Program Gebyar Hadiah BCA merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah.
Direktur BCA Santoso mengumumkan penerima program Gebyar Hadiah BCA periode 1 Oktober 2025?31 Januari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
BCA Apresiasi Nasabah Setia Lewat Gebyar Hadiah Periode IV

Rabu 25 Februari 2026 13:03 WIB
JAKARTA - Direktur BCA Santoso mengumumkan penerima program Gebyar Hadiah BCA periode 1 Oktober 2025–31 Januari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). Pengundian periode IV ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-69 BCA sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh bersama perseroan. Proses penarikan hadiah dilakukan secara terbuka dan disaksikan perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, notaris, serta kepolisian untuk memastikan transparansi. Turut hadir EVP Transaction Banking Product Development Jan Hendra dan EVP Transaction Banking Business Development Norisa.
 
Program Gebyar Hadiah BCA memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengumpulkan poin melalui peningkatan dana simpanan dan aktivitas transaksi perbankan. Poin yang terkumpul dapat digunakan untuk mengikuti pengundian hadiah maupun ditukarkan melalui program Gacha Berhadiah dengan beragam hadiah langsung. Pada periode ini, hadiah utama yang ditetapkan meliputi satu unit Mercedes-Benz GLE 450, 12 unit Toyota Innova Zenix Hybrid EV Tipe Q, serta 120 keping logam mulia masing-masing seberat 10 gram.
 
Santoso menyampaikan, partisipasi aktif nasabah tercermin dari peningkatan saldo tabungan serta pemanfaatan fitur dan layanan transaksi harian BCA. Menurutnya, nasabah bukan sekadar pengguna layanan, melainkan mitra yang berperan penting dalam menjaga kinerja dan pertumbuhan perseroan. Seiring momentum ulang tahun ke-69, BCA berkomitmen untuk terus menghadirkan program apresiasi berkelanjutan serta inovasi layanan guna memperkuat hubungan jangka panjang dengan para nasabah.
