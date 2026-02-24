Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Menikmati Sensasi Nasi Hangat Jepang dengan Tempura Renyah nan Gurih

Selasa 24 Februari 2026 22:06 WIB
A
A
A
 
Penggemar kuliner Jepang kini dapat menikmati tendon legendaris dari Kaneko Hannosuke, restoran tendon No. 1 di Jepang, yang resmi membuka gerai perdananya di Indonesia di AEON Mall BSD City, Bishoku Culture Ground Floor, mulai Sabtu (21/2).
 
Di Jepang, khususnya Tokyo, restoran ini dikenal dengan antrean panjang saat jam makan. Menu andalannya memadukan nasi hangat Jepang dengan tempura premium seperti tiger prawn, anago eel, onsen egg, serta scallop & squid kakiage, yang disempurnakan saus tendon khas bergaya Edomae dengan cita rasa manis-gurih dan kaya umami dari resep turun-temurun keluarga Hannosuke.
 
Predikat terbaik diperkuat dengan raihan Japan National Don Federation Tendon Gold Awards selama delapan tahun berturut-turut. Kualitas bahan, teknik memasak autentik, dan konsistensi rasa menjadi kunci reputasinya.
 
Di Indonesia, brand ini dihadirkan oleh Arena Gourmet untuk menghadirkan pengalaman kuliner Jepang autentik yang sesuai dengan selera lokal. Tiga keunggulan utamanya meliputi saus rahasia keluarga, keahlian memasak autentik oleh koki terlatih, serta penggunaan mangkuk tradisional Saga Arita Ware yang menjaga kualitas dan suhu hidangan.
 
Menu andalan yang tersedia antara lain Edomae Tendon Set, Kaisen Jo Tendon Set, dan Yasai Kaisen Tendon Set. Seluruh set disajikan lengkap dengan nasi putih Jepang, miso soup, dan acar, serta menggunakan bahan No Pork dan No Lard.
 
Dalam rangka pembukaan, tersedia promo diskon hingga 30% dengan bank tertentu mulai 21 Februari. Khusus 21–22 Februari, Edomae Tendon Set ditawarkan seharga Rp98 ribu dari harga normal Rp198 ribu untuk dine-in dengan minimum transaksi Rp350 ribu.
Topik Artikel :
Makanan Jepang Kuliner
