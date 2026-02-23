JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan APBN hingga Januari 2026 mencatat defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun, sedangkan belanja Rp227,3 triliun yang difokuskan pada program prioritas.

Defisit terjadi seiring percepatan belanja pemerintah di awal tahun. APBN tetap diandalkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2026.