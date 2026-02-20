JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, berbincang usai memperkenalkan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 di Plaza BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.