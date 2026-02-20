Advertisement
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, berbincang usai memperkenalkan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 di Plaza BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
HOME MULTIMEDIA Foto

Penetapan Kepemimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026 - 2031

Jum'at 20 Februari 2026 21:44 WIB
JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, berbincang usai memperkenalkan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 di Plaza BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

 
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.
