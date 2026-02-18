JAKARTA - Petugas menunjukkan barang bukti narkotika sebelum dimusnahkan di Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan lima kasus narkotika, terdiri dari 100.531,70 gram sabu, 889 gram ganja, 990 mililiter cairan dan 953,30 gram padatan MDMB-4EN-PINACA. Dalam kasus tersebut, 10 tersangka turut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.