Foto 1 / 5
img-1
Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Foto 2 / 5
img-2
Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Foto 3 / 5
img-3
Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Foto 4 / 5
img-4
Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Foto 5 / 5
img-5
Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Hilal Tak Terlihat, Pemantauan Awal Ramadan di Masjid Basmol

Selasa 17 Februari 2026 22:56 WIB
JAKARTA - Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Tim Hisab Rukyat Masjid Basmol menyatakan hasil pengamatan di lokasi tersebut hilal tidak terlihat karena posisinya masih berada di bawah ufuk. h pada Kamis, 19 Februari 2026. 

