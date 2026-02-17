JAKARTA - Petugas memantau penampakan hilal untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Tim Hisab Rukyat Masjid Basmol menyatakan hasil pengamatan di lokasi tersebut hilal tidak terlihat karena posisinya masih berada di bawah ufuk. h pada Kamis, 19 Februari 2026.