Wakil Ketua Umum PB POBSI, Kevin Sanjaya turut menjajal bertanding dengan dua legenda biliar dunia asal Filipina, Fransisco 'Django' Bustamante dan Efren 'Bata' Reyes. Pertandingan itu digelar di Pro Biliard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).
Dalam laga itu, pertandingan dilakukan dengan format ganda atau double. Dimana, Kevin bersama Django Bustamante, melawan Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution dan Efren Reyes.
Sebelum pertandingan ini, Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo juga sempat menjajal untuk bertanding dengan Efren Reyes.
Sebelum pertandingan ini, Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo juga sempat menjajal untuk bertanding dengan Efren Reyes.
Sebelum pertandingan ini, Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo juga sempat menjajal untuk bertanding dengan Efren Reyes.
HOME MULTIMEDIA Foto

Adu Strategi Kevin Sanjaya dan Legenda Filipina di Pro Billiard Center

Jum'at 13 Februari 2026 22:54 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PB POBSI, Kevin Sanjaya turut menjajal bertanding dengan dua legenda biliar dunia asal Filipina, Fransisco 'Django' Bustamante dan Efren 'Bata' Reyes. Pertandingan itu digelar di Pro Biliard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

 
Dalam laga itu, pertandingan dilakukan dengan format ganda atau double. Dimana, Kevin bersama Django Bustamante, melawan Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution dan Efren Reyes.
 
Sebelum pertandingan ini, Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo juga sempat menjajal untuk bertanding dengan Efren Reyes.
 
Kevin yang turut bermain dengan dua legenda biliar tersebut mengaku terkesima dengan permainannya. Ia merasa predikat legenda sangat tepat melekat kepada mereka.
 
(Foto: Aziz Indra)
