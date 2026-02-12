BPKH Perkuat Program Sosial Keagamaan, 2.700 Orang Difasilitasi Pulang Balik Kerja
JAKARTA - Direktur Eksekutif Yayasan Baitulmaal Muamalat, Tegar Sangga Barkah; Chief Marketing and Digital Fundraising OMicer Rumah Zakat, Didi Sabir; Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati; Deputi Kemaslahatan BPKH, MIftahudin; Direktur Quroma Yayasan Solo Peduli Ummat, Sidik Anshori dan Kepala Kemitraan LAZ Ummul, Quro’ saat launching program "Balik Kerja Bareng BPKH 2026" di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat melalui peluncuran program "Balik Kerja Bareng BPKH 2026" keempat tahun berturut-turut. Program ini merupakan bagian dari inisiatif kemaslahatan dalam ruang lingkup sosial keagamaan yang bertujuan membantu masyarakat kembali ke perantauan dengan aman dan nyaman setelah masa libur berakhir.