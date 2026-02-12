Advertisement
BPKH berkolaborasi dengan empat Mitra Kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Solo Peduli, dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZUQ).
BPKH berkolaborasi dengan empat Mitra Kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Solo Peduli, dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZUQ).
Direktur Eksekutif Yayasan Baitulmaal Muamalat, Tegar Sangga Barkah; Chief Marketing and Digital Fundraising OMicer Rumah Zakat, Didi Sabir; Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati; Deputi Kemaslahatan BPKH, MIftahudin; Direktur Quroma Yayasan Solo Peduli Ummat, Sidik Anshori dan Kepala Kemitraan LAZ Ummul, Quro? saat launching program "Balik Kerja Bareng BPKH 2026" di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
BPKH berkolaborasi dengan empat Mitra Kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Solo Peduli, dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZUQ).
BPKH berkolaborasi dengan empat Mitra Kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Solo Peduli, dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZUQ).
HOME MULTIMEDIA Foto

BPKH Perkuat Program Sosial Keagamaan, 2.700 Orang Difasilitasi Pulang Balik Kerja

Kamis 12 Februari 2026 14:44 WIB
JAKARTA - Direktur Eksekutif Yayasan Baitulmaal Muamalat, Tegar Sangga Barkah; Chief Marketing and Digital Fundraising OMicer Rumah Zakat, Didi Sabir; Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati; Deputi Kemaslahatan BPKH, MIftahudin; Direktur Quroma Yayasan Solo Peduli Ummat, Sidik Anshori dan Kepala Kemitraan LAZ Ummul, Quro’ saat launching program "Balik Kerja Bareng BPKH 2026" di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat melalui peluncuran program "Balik Kerja Bareng BPKH 2026" keempat tahun berturut-turut. Program ini merupakan bagian dari inisiatif kemaslahatan dalam ruang lingkup sosial keagamaan yang bertujuan membantu masyarakat kembali ke perantauan dengan aman dan nyaman setelah masa libur berakhir.

 
Dalam pelaksanaannya tahun ini, BPKH berkolaborasi dengan empat Mitra Kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Solo Peduli, dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZUQ). Sinergi ini ditujukan untuk melayani total 2.700 peserta yang akan diangkut menggunakan 60 armada bus eksekutif berkapasitas 45 kursi dengan pengaturan kursi 2-2.
