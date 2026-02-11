Foto 1 / 5
Perbesar
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.
Foto 3 / 5
Perbesar
Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.
Foto 4 / 5
Perbesar
Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) mengikuti audiensi bersama Pimpinan DPR di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Advertisement
Audiensi Pimpinan DPR dan PGM, Guru Madrasah Swasta Tuntut Peningkatan Kesejahteraan
Rabu 11 Februari 2026 18:15 WIB
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya