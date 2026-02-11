JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.