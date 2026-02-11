Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) mengikuti audiensi bersama Pimpinan DPR di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Audiensi Pimpinan DPR dan PGM, Guru Madrasah Swasta Tuntut Peningkatan Kesejahteraan

Rabu 11 Februari 2026 18:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan paparan saat audiensi dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Audiensi tersebut menuntut terkait kesejahteraan para guru yang mengajar di madrasah swasta.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Audiensi Pimpinan DPR dan PGM, Guru Madrasah Swasta Tuntut Peningkatan Kesejahteraan
Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting
BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun Buka Pameran Foto DPR RI 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Angkutan Bahas Pelindungan Transportasi Online
Pimpinan DPR Sepakati 17+8 Tuntutan Rakyat: Hentikan Tunjangan Rumah dan Kunker Luar Negeri
Demo DPR Ricuh, Mobil Mewah Plat ZZH Jadi Sasaran
Rapat Paripurna DPR RI Tetapkan Ricky Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025?2030