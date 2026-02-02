Foto 1 / 5
Karyawan mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan saham sore ini, Senin (2/2). IHSG ditutup turun 406,875 poin (4,88 persen) ke posisi 7.922,731.
IHSG Ditutup di Zona Merah, Anjlok 4,88 Persen
Senin 02 Februari 2026 22:45 WIB
JAKARTA - Karyawan mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan saham sore ini, Senin (2/2). IHSG ditutup turun 406,875 poin (4,88 persen) ke posisi 7.922,731.
