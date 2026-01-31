JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah), CEO Danantara Rosan Roeslani (kedua kiri), dan COO Dony Oskaria memberikan paparan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pemerintah memastikan akan mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini demi mencegah praktik pasar modal yang tidak sehat.