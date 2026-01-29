Advertisement
Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Sempat Trading Halt, IHSG Sesi I Turun 5,91 Persen ke 7.828

Kamis 29 Januari 2026 21:37 WIB
JAKARTA - Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).

 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ambruk secara signifikan sebesar 5,91% ke level 7.828,47 pada akhir perdagangan sesi pertama.
 
Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat kembali menghentikan sementara perdagangan atau trading halt setelah IHSG ambrol 8% menjadi 7.654,66 pada pukul 09.30 WIB. 
 
Adapun, trading halt akibat koreksi harga besar-besaran di lantai bursa ini kelanjutan dari sentimen negatif usai penyedia indeks global MSCI mengumumkan pembekukuan rebalancing untuk saham asal Indonesia.
