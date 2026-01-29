JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo menyodok bola sebagai tanda pembukaan Turnamen Biliar 2025 Asian Pool Championship di Puslatnas POBSI, iNews Tower, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Turnamen biliar tingkat Asia ini berlangsung pada 24–31 Januari 2026, termasuk babak kualifikasi, dan diikuti ratusan atlet dari 20 negara Asia yang berkompetisi dalam tiga kategori, yakni Men, Women, dan Junior, dengan total hadiah sebesar 76.000 dolar AS atau sekitar Rp1,2 miliar. Upacara pembukaan turut dihadiri Sekretaris Jenderal International Billiards and Snooker Federation, Michael Alkhoury.

Melalui penyelenggaraan kejuaraan bertaraf internasional ini, POBSI berharap dapat mendorong pembinaan atlet biliar, khususnya generasi muda Indonesia, sekaligus melahirkan juara-juara baru yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.