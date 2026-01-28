Advertisement
Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Aksi Buruh Soroti Upah Murah dan Ancaman PHK

Rabu 28 Januari 2026 22:05 WIB
JAKARTA - Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

 
Buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tiga tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta yang dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.
 
Selain itu, massa menuntut pengembalian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah se-Jawa Barat sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kota.
 
Dalam aksi tersebut, buruh juga menyerukan penyelamatan terhadap sekitar 2.500 pekerja PT Pakerin Mojokerto yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mereka nilai sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat.
