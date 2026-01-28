JAKARTA - Sejumlah massa buruh menggelar aksi demo di sebelah timur area Patung Arjuna WIjaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tiga tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta yang dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.

Selain itu, massa menuntut pengembalian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah se-Jawa Barat sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kota.

Dalam aksi tersebut, buruh juga menyerukan penyelamatan terhadap sekitar 2.500 pekerja PT Pakerin Mojokerto yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mereka nilai sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat.