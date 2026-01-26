Advertisement
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mejalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mejalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mejalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mejalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mejalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Nadiem Makarim Kembali Jalani Sidang Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Senin 26 Januari 2026 22:02 WIB
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mejalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).

 
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
 
Agenda sidang kali ini pemeriksaan saksi. Total tujuh saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk dimintai keterangan di hadapan majelis hakim.
