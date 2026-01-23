Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Luapan Sungai Angke dan Pesanggrahan Rendam Green Garden

Jum'at 23 Januari 2026 22:47 WIB
JAKARTA - Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026). Banjir yang merendam kawasan tersebut diakibatkan curah hujan tinggi hingga meluapnya anak Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan.

