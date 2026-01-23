Foto 1 / 5
Perbesar
Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).
Advertisement
Luapan Sungai Angke dan Pesanggrahan Rendam Green Garden
Jum'at 23 Januari 2026 22:47 WIB
A
A
A
JAKARTA - Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026). Banjir yang merendam kawasan tersebut diakibatkan curah hujan tinggi hingga meluapnya anak Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya