JAKARTA - Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir yang merendam kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026). Banjir yang merendam kawasan tersebut diakibatkan curah hujan tinggi hingga meluapnya anak Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan.