HOME MULTIMEDIA Foto

Komisi IX DPR Gelar RDP dengan BGN Bahas Evaluasi dan Strategi Program MBG

Selasa 20 Januari 2026 20:57 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (tengah) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
