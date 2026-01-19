Advertisement
Pekerja berada di dekat layar pergerakan harga saham di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Pekerja berada di dekat layar pergerakan harga saham di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Pekerja berada di dekat layar pergerakan harga saham di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Pekerja berada di dekat layar pergerakan harga saham di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/1/2026).
MULTIMEDIA Foto

IHSG Ditutup Menguat ke Level 9.133

Senin 19 Januari 2026 21:35 WIB
JAKARTA - Pekerja berada di dekat layar pergerakan harga saham di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/1/2026).

 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada penutupan perdagangan saham sore ini, IHSG ditutup naik 58,466 poin (0,64 persen) ke posisi 9.133,873.
