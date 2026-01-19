Foto 1 / 5
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut membahas program kesehatan prioritas nasional, penanganan darurat kesehatan di wilayah terdampak bencana, dan kesiapan Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut membahas program kesehatan prioritas nasional, penanganan darurat kesehatan di wilayah terdampak bencana, dan kesiapan Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Raker Komisi IX DPR?Menkes Bahas Program Prioritas dan Kesiapan Transformasi Kesehatan
Senin 19 Januari 2026 21:18 WIB
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Rapat tersebut membahas program kesehatan prioritas nasional, penanganan darurat kesehatan di wilayah terdampak bencana, dan kesiapan Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan.
