Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Hasil drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 menempatkan Timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, serta pemenang babak play-off antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Sementara Grup B diisi oleh Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Piala AFF 2026 akan digelar pada 26 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format kandang dan tandang. Turnamen ini diikuti 10 tim, dengan sembilan negara lolos langsung ke putaran final dan satu tiket ditentukan melalui babak kualifikasi.

Setiap grup dihuni lima tim dan dua tim teratas akan melaju ke semifinal. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup setelah finis di peringkat ketiga.