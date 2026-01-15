Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Indonesia Segrup Vietnam di Piala AFF 2026

Kamis 15 Januari 2026 21:23 WIB
A
A
A
Suasana drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
 
Hasil drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 menempatkan Timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam.
 
Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, serta pemenang babak play-off antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Sementara Grup B diisi oleh Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Thailand.
 
Piala AFF 2026 akan digelar pada 26 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format kandang dan tandang. Turnamen ini diikuti 10 tim, dengan sembilan negara lolos langsung ke putaran final dan satu tiket ditentukan melalui babak kualifikasi.
 
Setiap grup dihuni lima tim dan dua tim teratas akan melaju ke semifinal. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup setelah finis di peringkat ketiga.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Indonesia Segrup Vietnam di Piala AFF 2026
Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group
Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z
iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa
Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University
Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia
Hadiri Peresmian Gedung B DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo Harap Picu Semangat Kader
Pesan Hary Tanoesoedibjo di Ultah ke-6 RCTI+