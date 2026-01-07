JAKARTA - Dokter Amira Farahnaz atau Dokter Detektif (Doktif) mendatangi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu (7/1/2026).

Kehadirannya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hak konsumen.

Doktif menegaskan pentingnya langkah tegas dari penyidik dan mendesak agar Richard Lee segera ditahan. Menurutnya, dugaan kerugian masyarakat dalam kasus ini masih terus berlangsung karena produk yang dipermasalahkan masih beredar dan dapat dibeli hingga saat ini.

Ia juga menyoroti perbandingan penegakan hukum dengan kasus lain yang menjerat figur publik. Doktif menilai penahanan seharusnya dilakukan secara adil dan proporsional, terutama jika dugaan kerugian yang ditimbulkan nilainya jauh lebih besar dan dampaknya masih dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Richard Lee memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka dan tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.00 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan langsung memasuki gedung menggunakan mobil pribadi tanpa banyak berinteraksi dengan awak media.