Warga memantau pergerakan saham melalui gawainya usai pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pada pembukaan perdagangan saham awal tahun 2026 IHSG dibuka menguat 37,130 poin atau 0,43 persen ke level 8.684,069.
Warga memantau pergerakan saham melalui gawainya usai pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pada pembukaan perdagangan saham awal tahun 2026 IHSG dibuka menguat 37,130 poin atau 0,43 persen ke level 8.684,069.
Warga memantau pergerakan saham melalui gawainya usai pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Jum'at 02 Januari 2026 20:41 WIB
JAKARTA - Warga memantau pergerakan saham melalui gawainya usai pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Pada pembukaan perdagangan saham awal tahun 2026 IHSG dibuka menguat 37,130 poin atau 0,43 persen ke level 8.684,069.

