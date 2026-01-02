Foto 1 / 5
Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684
Jum'at 02 Januari 2026 20:41 WIB
JAKARTA - Warga memantau pergerakan saham melalui gawainya usai pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Pada pembukaan perdagangan saham awal tahun 2026 IHSG dibuka menguat 37,130 poin atau 0,43 persen ke level 8.684,069.
