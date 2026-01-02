Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman (dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi berbincang saat Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman (dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi berbincang saat Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan perdana tahun 2026 dengan sentimen positif. Pada Jumat (2/1/2026) pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat menguat 29,8 poin atau naik 0,34 persen ke level 8.676,74.
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan perdana tahun 2026 dengan sentimen positif. Pada Jumat (2/1/2026) pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat menguat 29,8 poin atau naik 0,34 persen ke level 8.676,74.
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan perdana tahun 2026 dengan sentimen positif. Pada Jumat (2/1/2026) pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat menguat 29,8 poin atau naik 0,34 persen ke level 8.676,74.
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman (dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi berbincang saat Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan perdana tahun 2026 dengan sentimen positif. Pada Jumat (2/1/2026) pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat menguat 29,8 poin atau naik 0,34 persen ke level 8.676,74.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Jum'at 02 Januari 2026 20:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman (dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi berbincang saat Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan perdana tahun 2026 dengan sentimen positif. Pada Jumat (2/1/2026) pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat menguat 29,8 poin atau naik 0,34 persen ke level 8.676,74.
 
Penguatan ini mencerminkan optimisme pelaku pasar di awal tahun, seiring tumbuhnya harapan terhadap prospek ekonomi 2026. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai outlook ekonomi tahun depan turut menjadi katalis yang memperkuat sentimen positif di pasar saham.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pakai Kode WEGE, Wika Gedung Catatkan Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia
Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026
Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025
IHSG Anjlok 9,19%, Bursa Efek Indonesia Lakukan Trading Halt
MNC Asset Ramaikan Capital Summit & Expo 2023 di Gedung Bursa Efek Indonesia
OJK Bersama Bursa Efek Indonesia Buka Galeri Investasi di Pontianak
Menkeu Sri Mulyani Hadiri Penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia
Blibli Resmi Melantai di Bursa Efek Indonesia