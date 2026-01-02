JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman (dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi berbincang saat Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan perdana tahun 2026 dengan sentimen positif. Pada Jumat (2/1/2026) pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat menguat 29,8 poin atau naik 0,34 persen ke level 8.676,74.

Penguatan ini mencerminkan optimisme pelaku pasar di awal tahun, seiring tumbuhnya harapan terhadap prospek ekonomi 2026. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai outlook ekonomi tahun depan turut menjadi katalis yang memperkuat sentimen positif di pasar saham.