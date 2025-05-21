Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini memblokir 6 grup Facebook bernama Fantasi Sedarah karena menyebarkan konten menyimpang yang meresahkan publik, yakni hubungan seks sedarah alias inses.
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah saat dihadirkan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Dittipidsiber Bareskrim Polri bersama Ditsiber Polda Metro Jaya menangkap 6 orang yang merupakan admin dan member grup Facebook 'Fantasi Sedarah' dan 'Suka Duka' yang memiliki ribuan pengikut. Mereka berinisial MR, D, MS, MJ, MA, dan K.
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah saat dihadirkan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Dittipidsiber Bareskrim Polri bersama Ditsiber Polda Metro Jaya menangkap 6 orang yang merupakan admin dan member grup Facebook 'Fantasi Sedarah' dan 'Suka Duka' yang memiliki ribuan pengikut. Mereka berinisial MR, D, MS, MJ, MA, dan K.
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah saat dihadirkan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ini Tampang 6 Tersangka di Balik Grup Facebook Fantasi Sedarah

Rabu 21 Mei 2025 20:19 WIB
A
A
A
JAKARTA - Tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah saat dihadirkan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
 
Dittipidsiber Bareskrim Polri bersama Ditsiber Polda Metro Jaya menangkap 6 orang yang merupakan admin dan member grup Facebook 'Fantasi Sedarah' dan 'Suka Duka' yang memiliki ribuan pengikut. Mereka berinisial MR, D, MS, MJ, MA, dan K.
 
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini memblokir 6 grup Facebook bernama Fantasi Sedarah karena menyebarkan konten menyimpang yang meresahkan publik, yakni hubungan seks sedarah alias inses.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Wajah Ridwan Kamil usai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri
Ini Tampang 6 Tersangka di Balik Grup Facebook Fantasi Sedarah
Bawa Ijazah Asli Jokowi, Ajudan Jokowi dan Tim Kuasa Hukumnya Datangi Bareskrim Polri
Kades Kohod Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Terkait Kasus Pagar Laut di Tangerang
Pakai Masker Putih Firli Bahuri Diperiksa Bareskrim Polri
Fantastis!, Bareskrim Polri Sita 428 Kg Sabu
KALEIDOSKOP 2022: Mobil Porsche Doni Salmanan Disita Bareskrim Polri
Kuasa Hukum Putri Candrawathi Datangi Bareskrim Polri