SERANG - Bertempat di Auditorium Museum Negeri Banten, Pengurus Syarikat Islam Banten menggelar acara Orientasi dan Pembekalan Pengurus Syarikat Islam Banten. Acara yang digelar pada Sabtu, 9 November 2024 itu dihadiri oleh kader dan calon Pengurus Syarikat Islam Banten, Plt Sekjen Partai Perindo Dr. Andi Yuslim Patawari (AYP), dan Pengurus DPW Perindo Banten.

Salah satu materi pembekalan yang disampaikan adalah Program Pendampingan Halal dari Halal Center Syarikat Islam (HCSI) yang disampaikan oleh H. Subhan W. Wijaya. Dalam kesempatan ini, narasumber mengajak DPW Perindo Banten untuk bekerja sama dalam program pembekalan untuk pendamping produk halal, dimana HCSI siap memberikan pelatihan secara gratis kepada 500 orang kader Perindo Banten untuk menjadi pendamping produk halal untuk UMKM.

Hal ini sejalan dengan semangat Partai Perindo sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, dimana pengembangan UMKM selama ini menjadi fokus Partai Perindo dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Halal Center Syarikat Islam (HCSI) sendiri adalah lembaga yang menawarkan berbagai layanan terkait halal, termasuk pendampingan secara gratis untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan sertifikat halal, pelatihan terkait Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta sertifikasi halal self declare.