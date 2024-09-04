Pedayung putri Papua Pegunungan Stevani Maysche Ibo (tengah) dan pedayung Sulawesi Barat Ramla B (kiri) serta pedayung DKI Jakarta Cinta Priendtisca Nayomi (kanan) menunjukkan medalinya usai upacara penganugerahan medali dayung kayak putri perorangan 1.000 meter PON Aceh-Sumut 2024 di Waduk Keuliling Indrapuri, Aceh Besar, Aceh, Rabu (4/9/2024). Stevani Maysche Ibo berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 3 menit 48 detik, medali perak diraih pedayung Sulawesi Barat Ramla B dengan catatan waktu 3 menit 51 detik dan medali perunggu diraih pedayung DKI Jakarta Cinta Priendtisca Nayomi dengan catatan waktu 3 menit 53 detik.ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa.