Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Ada dua tuntutan utama aksi demo driver ojek online (ojol) yakni soal potongan tarif dan batas bawah tarif, dan soal pengakukan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.