Massa aksi melakukan sweeping kepada driver ojek online yang tidak ikut demo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Massa aksi demo ojek online (ojol) mulai berdatangan untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, kawasan Patung Kuda.

Beberapa massa aksi yang telah datang melakukan pemberhentian (sweeping) kepada driver ojek online yang tetap bekerja atau melayani penumpang. Meski demikian, driver yang tidak ingin ikut demo tetap dapat mengambil pesanan asalkan melepas seluruh atribut ojek online.

Pada aksi demo kali ini ada dua tuntutan utama yang akan disampaikan para ojek online yakni persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen. Serta, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.

