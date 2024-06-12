Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone dalam acara servis motor keliling (Semok) yang menyambangi kantor redaksi Okezone di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/6/2024). Sebanyak 50 motor mengikuti program servis motor keliling (Semok) yang memberikan servis ringan serta ganti oli dan busi yang diikuti oleh pegawai Okezone dan pegawai MNC media lainnya.

Semok merupakan layanan dari PT Wahana Artha Ritelindo (WARI), bagian dari Wahana Artha Group. Diana Anggraini, Head of Corporate Communication PT Wahana Makmur Sejati, main dealer sepeda motor Honda di Jakarta dan Tangerang, menyebut program Semok kali ini sebagai wujud apresiasi kepada media.

Program Semok ini menyasar corporate. Program ini untuk memudahkan karyawan yang ingin servis motor tanpa perlu mengorbankan waktu kerja untuk pergi ke bengkel.