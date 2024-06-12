Advertisement
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone.
HOME MULTIMEDIA Foto

Servis Motor Keliling Wahana Sambangi Kantor Redaksi Okezone

Rabu 12 Juni 2024 19:00 WIB
Mekanik melakukan perbaikan sepeda motor milik pegawai redaksi Okezone dalam acara  servis motor keliling (Semok) yang menyambangi kantor redaksi Okezone di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/6/2024). Sebanyak 50 motor mengikuti program servis motor keliling (Semok) yang memberikan servis ringan serta ganti oli dan busi yang diikuti oleh pegawai Okezone dan pegawai MNC media lainnya.
 
Semok merupakan layanan dari PT Wahana Artha Ritelindo (WARI), bagian dari Wahana Artha Group. Diana Anggraini, Head of Corporate Communication PT Wahana Makmur Sejati, main dealer sepeda motor Honda di  Jakarta dan Tangerang, menyebut program Semok kali ini sebagai wujud apresiasi kepada media. 
 
Program Semok ini menyasar corporate. Program ini untuk memudahkan karyawan yang ingin servis motor tanpa perlu mengorbankan waktu kerja untuk pergi ke bengkel.
