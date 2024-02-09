Advertisement
KPU Kabupaten Kepulauan Seribu mulai mendistribusikan sebanyak 22.515 surat suara dan 320 kotak suara.
KPU Kabupaten Kepulauan Seribu mulai mendistribusikan sebanyak 22.515 surat suara dan 320 kotak suara.
KPU Kabupaten Kepulauan Seribu mulai mendistribusikan sebanyak 22.515 surat suara dan 320 kotak suara.
HOME MULTIMEDIA Foto

Logistik Pemilu Mulai Didistribusikan ke Kepulauan Seribu

Jum'at 09 Februari 2024 13:52 WIB
Tiga petugas mengangkat logistik Pemilu 2024 yang akan didistribusikan ke Kepulauan Seribu di Pelabuhan Marina Ancol, Jakarta, Jumat (9/2/2024). KPU Kabupaten Kepulauan Seribu mulai mendistribusikan sebanyak 22.515 surat suara dan 320 kotak suara menggunakan kapal tradisional ke gudang logistik di Pulau Pramuka. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

