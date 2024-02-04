Penyanyi Mahalini menghibur penonton yang hadir saat konser Mahalini LoveChestra di Megastar Arena, Sungai Wang Mall, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (3/2/2024). Mahalini atau nama lengkapnya Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja (24) asal Bali menampilkan sejumlah lagu andalan seperti Sial, Melawan Restu, Sisa Rasa, Kisah Sempurna, Buru-Buru dan lainnya. ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman/Spt.