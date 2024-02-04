Advertisement
Penyanyi Mahalini menghibur penonton yang hadir saat konser Mahalini LoveChestra.
Penyanyi Mahalini menghibur penonton yang hadir saat konser Mahalini LoveChestra.
Foto

Mahalini Gelar Konser LoveChestra di Malaysia

Minggu 04 Februari 2024 11:48 WIB
Penyanyi Mahalini menghibur penonton yang hadir saat konser Mahalini LoveChestra di Megastar Arena, Sungai Wang Mall, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (3/2/2024). Mahalini atau nama lengkapnya Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja (24) asal Bali menampilkan sejumlah lagu andalan seperti Sial, Melawan Restu, Sisa Rasa, Kisah Sempurna, Buru-Buru dan lainnya. ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman/Spt.

