Hary Tanoesoedibjo dan Yenny Wahid hadir dalam deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung Ganjar-Mahfud MD.
Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan saat deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung Ganjar-Mahfud MD.
Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan saat deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung Ganjar-Mahfud MD.
Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan saat deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung Ganjar-Mahfud MD.
Yenny Wahid memberikan sambutan saat deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung Ganjar-Mahfud MD.
Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung Ganjar-Mahfud MD.
HOME MULTIMEDIA Foto

Solidaritas Nahdiyin dan Alumni PMII Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Kamis 30 November 2023 21:59 WIB
Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar-Mahfud MD (Sapu Jagat) mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3 itu. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid, berharap paslon Partai Perindo itu bisa melanjutkan perjuangan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

 

Harapan itu disampaikan Yenny saat menghadiri acara deklarasi dukungan Sapu Jagat untuk Ganjar-Mahfud. Acara itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

 

"Saya mewakili banyak identitas hari ini, mulai dari identitas di Tim Pemenangan Nasional (TPN) maupun komunitas keluarga besar Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU semuanya gabung di sini (Sapu Jagat)," ujar Yenny.

 

"Ini tentunya menguatkan sekali hati kita, semangat kita, untuk ke depan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang mengerti suara hati umat dan pemimpin yang bagi saya pribadi bisa melanjutkan perjuangannya Gus Dur," sambungnya kemudian.

 

Lebih lanjut, anak dari Presiden ke-4 RI Gus Dur itu berharap jaringan Sapu Jagat maupun PMII dapat mengajak masyarakat untuk membuat Pemilu 2024 semakin bermartabat. Dia juga berharap potensi konflik pada masa kampanye dapat ditekan sekecil mungkin.

 

Sementara itu, Ketua Sapu Jagat, Abdul Wahid, menjelaskan mereka siap membantu memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Sapu Jagat bakal fokus mengenalkan paslon nomor urut 3 itu kepada masyarakat di akar rumput.

 

"Kami siap (memenangkan Ganjar-Mahfud). Kami memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan kami sudah mulai melakukan aktivasi-aktivasi," ujar Wahid.

