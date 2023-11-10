Anggota TNI AL membawa karangan bunga yang akan ditebar di laut Pantai Utara Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2023). Memperingati Hari Pahlawan Nasional 2023, pemerintah setempat beserta TNI dan Polri melaksanakan tabur bunga di laut Pantai Utara dan doa bersama di makam pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.